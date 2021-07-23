Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor
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Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), zamanla Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların etkisini gece saatlerinde kaybedeceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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