Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu
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Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

23.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:48
Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da 23 Nisan evlerde kutlandı.

Saat 21.00'i gösterdiğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalındı.

Vatandaşlar da çocuklarıyla Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.

Vali İsmail Ustaoğlu ve ailesi de evinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu.

Marşın seslendirilmesinin ardından vatandaşlar, uzun süre alkış ve ıslıklarla 23 Nisan'ı kutladı.

Öte yandan, ışıkları yakılan Medical Park Stadı'nda İstiklal Marşı çalındı.

Ordu

Ordu'da saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Bazı sitelerin bahçelerinde kurulan ses sistemiyle çocuklar şiirler okudu.

Vatandaşların, meşaleler yakıp dilek fenerleri uçurarak 23 Nisan coşkusuna ortak olduğu gözlendi.

Rize

Rize Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla havai fişek gösterisi gerçekleştirdi.

Dilek feneri gösterisi de yapılan kentin belli noktalarına kurulan ses siteminden saat 21.00'i gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar pencere ve balkonlardan ellerinde Türk bayraklarıyla marşa eşlik etti.

Rize Valisi Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin de aileleriyle evlerinin penceresinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Rize Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgelerinde bulunan bütün çocuklara hediye dağıttı.

Gümüşhane

Gümüşhane Belediyesinin hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik eden vatandaşlar, çocuklarıyla bayram coşkusu yaşadı. Birçok vatandaşın, evlerini bayraklarla donattığı ve süslemeler yaptığı görüldü.

Vali Kamuran Taşbilek konutunun balkonunda ailesiyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen de belediye binası önüne gelerek bir grupla Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Bu arada, Gümüşhane Belediyesince balkonlardan okunan İstiklal Marşı sonrası günün anısına havai fişek gösterisi düzenlendi.

Giresun

Giresun'da da vatandaşlar, gün boyu evlerini ve balkonlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Saat 21.00'de vatandaşlar, balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak bayram coşkusu yaşadı.

Artvin

Artvin'de vatandaşlar, ellerinde bayraklarla balkonlara çıkarak belediye hoparlöründen çalan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İstiklal Marşı sonrası hoparlörlerden İzmir Marşı dinletilirken, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'de havai fişek gösterisi düzenlendi.

Vali Yılmaz Doruk da ailesiyle evinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okuyup kutlamalara katıldı.

Öte yandan, Makedonya'dan getirilerek Artvin'de karantinaya alınan vatandaşlar da kendilerine dağıtılan bayraklarla kaldıkları yurdun camlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA

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