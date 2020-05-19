Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için saat 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için saat 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da vatandaşlar 19 Mayıs'ı evlerinde kutladı.

Saat 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, Türk bayrakları ile süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okudu, ardından da bir süre alkış ve ıslıklarla 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Öte yandan, il genelindeki bütün stat ve yurtlarda da 19.19'da ışıklar açılarak İstiklal Marşı okundu. Vali İsmail Ustaoğlu da eşi Şenay Ustaoğlu ile evinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu.

Yurt dışından getirilerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Ordu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaları kapsamında 19 Eylül Stadı'nda İstiklal Marşı okundu.

Programa, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

Programda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin de korunduğu gözlemlendi.

Öte yandan kentteki bazı vatandaşlar, aynı saatte balkonlarına çıkararak İstiklal Marşı okuyup Türk bayrağı salladı.

Giresun

Tüm yurtta olduğu gibi Giresun Atatürk Stadı'nın da ışıkları saat 19.19'da yakılarak İstiklal Marşı okundu. Kentte vatandaşlar da balkonlarda Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirerek bayramı kutladı.

Rize

Saat 19.19'u gösterdiğinde Çaykur Didi Stadı'nda ışıklar yandı ve stat hoparlöründen İstiklal Marşı çalındı.

Milli sporcular tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldığı etkinlikte, Çaykur Rizesporlu futbolcular kaleci Gökhan Akkan ve İsmael Diomande de İstiklal Marşı'na eşlik etti. Diomande, İstiklal Marşı'nı elini kalbinin üzerine koyarak okudu.

Programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cafer Küçükmustafa, Şube Müdürü Kenan Yücel, Güneysu İlçe Müdürü Ramazan Öztürk, Pazar İlçe Müdürü Halil Kaya da katıldı.

Artvin

Artvin'de saat 19.19 vatandaşlar, bayraklarla evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak belediye hoparlöründen çalan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Bu saatte cadde ve sokakta olan vatandaşlar da bulundukları yerde İstiklal Marşı okuyarak etkinliğe katıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eşi Meral, oğlu Melih Baha Doruk ile evinin bahçesine çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Öte yandan Artvin Şehir Stadının ışıkları yakılarak burada da İstiklal Marşı çalındı.

Gümüşhane

Saatler 19.19'u gösterdiğinde Gümüşhaneliler, belediye hoparlöründen çalınan İstiklal Marşı'na Türk bayraklarıyla süsledikleri evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.

Kentte arıca stadyumlardan da İstiklal Marşı çalındı.

Bayburt

Bayburt'ta,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 19.19'u gösterdiğinde Genç Osman Stadı'nda ışıklar yandı ve stat hoparlöründen İstiklal Marşı çalındı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcuları da İstiklal Marşı'nı okudu.

İftar saati olması dolayısıyla az sayıdaki Bayburtlu balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Kaynak: AA