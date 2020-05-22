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Orta ve Doğu Karadeniz'de Sosyal Koruma Kalkanı ile sağlanan destekler sevindirdi

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı'yla dönemsel ihtiyaç sahiplerine sağlanan destekler sevindirdi.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Sosyal Koruma Kalkanı ile sağlanan destekler sevindirdi
22.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:43

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı'yla dönemsel ihtiyaç sahiplerine sağlanan destekler sevindirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında kente yapılan ödemelere dair bilgileri paylaştı.

Sosyal destek programının 1. fazıyla 14 bin 409 haneye 14 milyon 409 bin lira, 2. fazıyla 23 bin 179 haneye 23 milyon 179 bin lira, 3. fazıyla 16 bin 454 haneye 16 milyon 454 bin lira ödendiğini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kısa çalışma ödeneğiyle 25 bin 516 çalışana 37 milyon 542 bin 913 lira, nakdi ücret desteğiyle 6 bin 517 çalışana 3 milyon 374 bin 486 lira, işsizlik ödeneğiyle 4 bin 970 kişiye 5 milyon 514 bin 315 lira ödeme olmak üzere toplam 100 milyon 473 bin 714 lira ödeme yapıldı."

Zorluoğlu, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında şehrimize yapılan 100 milyon 473 bin 714 liralık nakit destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a şehrim adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ordu

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, sosyal medya hesabından, "Koronavirüs sürecinde Bakanlıklarımız zamanında aldıkları tedbirler ve süreç içerisindeki hamleleriyle vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına karşılık vererek önemli başarılara imza attılar. Hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Ordu'da 110 milyon 333 bin 202 lira ödeme yapıldığını belirten Taşcı, sosyal destek programının 1. fazıyla 30 bin 157 haneye 30 milyon 157 bin lira, 2. fazıyla 27 bin 786 haneye 27 milyon 786 bin lira, 3. fazıyla 22 bin 678 haneye 22 milyon 678 bin lira ödendiğini aktardı.

Taşcı, kısa çalışma ödeneğiyle 18 bin 122 çalışana 23 milyon 280 bin 878 lira, nakdi ücret desteğiyle 5 bin 656 çalışana 2 milyon 845 bin 612 lira, işsizlik ödeneğiyle 3 bin 339 kişiye 3 milyon 585 bin 712 lira ödendiğini ifade etti.

Giresun

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Giresun'da toplamda 51 milyon 582 bin 469 lira ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

Sosyal destek programının 1. fazıyla 14 bin 268 haneye 14 milyon 268 bin lira, 2. fazıyla 15 bin 431 haneye 15 milyon 431 bin lira, 3. fazıyla 6 bin 217 haneye 6 milyon 217 bin lira ödendiğini aktaran Öztürk, kısa çalışma ödeneğiyle 9 bin 530 çalışana 12 milyon 3 bin 103 lira, nakdi ücret desteğiyle 2 bin 876 çalışana 1 milyon 503 bin 560 lira, işsizlik ödeneğiyle bin 965 kişiye 2 milyon 159 bin 806 lira ödendiğini kaydetti.

Öztürk, devletin tüm birimleri ile vatandaşların yanında olmaya ve hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayarak, "Devlet ve millet el ele birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

Rize

Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, sosyal destek programı kapsamında 1. 2. 3. fazda 15 bin 496 haneye 15 milyon 496 bin lira destek sağlandı.

Artvin

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sosyal Koruma Kalkanı programları kapsamında il genelinde vatandaşlara 19 milyon 444 bin 773 bin lira ödeme yapıldı.

Sosyal destek programının 1. fazıyla 3 bin 961 haneye 3 milyon 961 bin lira, 2. fazıyla 5 bin 532 haneye 5 milyon 532 bin lira, 3. fazıyla da 1595 haneye 1 milyon 595 lira ödeme yapıldı.

Kısa çalışma ödeneği kapsamanda 3 bin 659 çalışana 6 milyon 90 bin 826 lira, nakdi ücret desteğiyle de 1083 çalışana 566 bin 772 lira maddi destek verildi.

Artvin'de 1323 kişi, 1 milyon 698 bin 974 liralık işsizlik ödeneğinden yararlandı.

Bayburt

Bayburt'ta da yetkililerden alınan bilgilere göre, sosyal destek programının 1. fazında 2 bin 248 haneye 2 milyon 248 bin lira, 2. fazda 3 bin 80 haneye 3 milyon 80 bin lira, 3. fazda ise 765 kişiye 765 bin lira destek sağlandı.

Kentteki 834 kişiye 1 milyon 34 bin 998 lira kısa çalışma ödeneği, 215 kişiye 109 bin 593 lira nakdi ücret desteği, 344 kişiye 325 bin 645 lira işsizlik ödeneği verildi.

Gümüşhane

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında Gümüşhane'ye toplam 13 milyon 167 bin lira nakdi destek sağlandığını bildirdi.

Sosyal destek programının 1. fazıyla 3 bin 463 haneye 3 milyon 463 bin lira, 2. fazıyla 5 bin 234 haneye 5 milyon 234 bin lira, 3. fazıyla bin 306 haneye 1 milyon 306 bin lira ödendiğini aktaran Akgül, kısa çalışma ödeneğiyle bin 686 çalışana 2 milyon 543 bin 938 lira, nakdi ücret desteğiyle 380 çalışana 202 bin 221 lira, işsizlik ödeneğiyle 646 kişiye 688 bin 611 lira ödendiğini kaydetti.

Akgül, devletin milletin yanında olduğunu belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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