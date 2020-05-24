Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
24.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:51
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, polis ve bekçiler cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürdü.
Kaynak: AA