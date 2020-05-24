Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz Gümüşhane'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu. Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, polis ve bekçiler cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürdü. Kaynak: AA