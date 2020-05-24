Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz
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Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz
24.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:24

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde 4 günlüğüne getirdiği sokağa çıkma kısıtlamasının 2. günüde de Trabzon'da, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar boş kaldı.

Gece saatlerinde başlayan yağış halen devam ederken, trafiğin düşük seviyede olduğu, polis ekiplerinin de denetimlerini sürdürdüğü görüldü.

Öte yandan, vatandaşların mahallelerde açık halde bulunan fırınlardan ekmek ihtiyaçlarını giderdikleri gözlendi.

Ordu

Ordu'da da Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve kısıtlamanın ikinci gününde sokaklar boş kaldı.

Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrı Paşa caddeleri, Demokrasi ve Köprübaşı meydanları ile sahil kenarında sükunet hakim oldu.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü.

Uygulama noktalarında görevli polisler, araçları denetledi.

Polis, bekçi ve temizlik işçileri de maske kullanarak görevlerini sürdürdü.

Bazı vatandaşlar da evlerinin önündeki bahçelere köpeklerini çıkardı.

Giresun

Giresun'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent genelinde meydanlar, caddeler ve sokaklarda sessizlik hüküm sürerken, polis ekipleri, alınan tedbir kararları doğrultusunda belirli noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Belediyeler ile Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da hayvanların yem ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.

Rize

Rize'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Şehrin en yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı ile park ve sahiller de boş kaldı. Boşalan sokaklar sokak hayvanlarına kalırken, belediye ekipleri de belirli bölgelere yem ve mama bıraktı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol ve denetimler devam ediyor.

Öte yandan çay üreticileri, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, çay bahçesi ile ikamet adresi arasında seyahat edebilmelerini mümkün kılan kararına istinaden, bahçelerine giderek hasatlarını sürdürdü.

Üreticiler daha sonra hasat ettikleri çayı, alım yerlerinde satıyor.

Artvin

Artvin, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla pandemi sürecindeki en sessiz günlerden birini yaşanıyor.

Kentin en hareketli yerlerinden İnönü, Cumhuriyet, Şehit Dursun Acar ve Fevzi Çakmak caddeleri ile Atapark, Kültür Sokak ve Çoruh Park adeta sessizliğe büründü.

Kentin bazı noktalarında jandarma, polis ekipleri ile bekçiler güvenlik ve kontrol amaçlı nöbet tutuyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de uygulama kapsamında dün olduğu gibi bugün de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı boş kaldı.

En sakin günlerinden birini geçiren kentte, polis ekipleri, yaptıkları denetimlerle görevliler dışında kimsenin sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Bayburt

Bayburt'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Ramazan Bayramı'nın ilk günün yaşandığını kentte, tarihi Saat Kulesi çevresi, Hükumet Meydanı ve ara sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, polis ve bekçiler cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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