Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı Sahil Kar yağışı altında ağaçlar ve sahildeki kuşlar Sahilde gezenler Kar altında yolda yürüyenler Kentin değişik noktalarından kar yağışı Vatandaşlarla röportajlar Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyorORDU - Orta ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili...
Kar yağışı
Sahil
Kar yağışı altında ağaçlar ve sahildeki kuşlar
Sahilde gezenler
Kar altında yolda yürüyenler
Kentin değişik noktalarından kar yağışı
Vatandaşlarla röportajlar Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
ORDU - Orta ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle sahil kesiminde de etkili olmaya başladı.
Karla birlikte orta ve yüksek rakımlı ilçelerde kapanan yolların açılması için belediye ekipleri yoğun gayret gösteriyor. Ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Ekiplerin yollarını sürekli açık tutmaya çalıştığı yaylalara giden bazı kişiler karın tadını çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay