Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı Sahil Kar yağışı altında ağaçlar ve sahildeki kuşlar Sahilde gezenler Kar altında yolda yürüyenler Kentin değişik noktalarından kar yağışı Vatandaşlarla röportajlar Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyorORDU - Orta ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili...

Kar yağışı

Sahil

Kar yağışı altında ağaçlar ve sahildeki kuşlar

Sahilde gezenler

Kar altında yolda yürüyenler

Kentin değişik noktalarından kar yağışı

Vatandaşlarla röportajlar Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

ORDU - Orta ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle sahil kesiminde de etkili olmaya başladı.

Karla birlikte orta ve yüksek rakımlı ilçelerde kapanan yolların açılması için belediye ekipleri yoğun gayret gösteriyor. Ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin yollarını sürekli açık tutmaya çalıştığı yaylalara giden bazı kişiler karın tadını çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay