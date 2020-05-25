Orta ve Doğu Karadeniz'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar sessiz
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Orta ve Doğu Karadeniz'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar sessiz

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar sessiz
25.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:06

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, yarın gece sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Trabzon'da, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşların ve turistlerin özellikle bu mevsimde sosyal donatı açısından tercih ettiği 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Atapark, Zağnos Vadisi ile Kanuni Parkı da kısıtlama ile sessizliğe büründü.

Kent genelinde belli aralıklarla yağış halen devam ederken, trafiğin düşük seviyede olduğu, polis ekiplerinin de denetimlerini sürdürdüğü görüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sokak hayvanları için kent genelindeki 202 istasyona toplam 329 kilogram mama bıraktı.

Öte yandan, vatandaşların mahallelerde açık halde bulunan fırınlardan ekmek ihtiyaçlarını giderdikleri gözlendi.

Ordu

Ordu'da da sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, şehir merkezindeki meydan ve sokaklar boş kaldı.

Kentte Demokrasi ve Köprübaşı Meydanları ile en işlek caddelerinden Süleyman Felek Caddesi, kısıtlama ile sessizliğe büründü.

Karadeniz Sahil Yolu'ndan az sayıda araç geçişi olurken, polis ve jandarma ekipleri ise kontrol noktalarında bu araçları denetleyerek, sürücülerin izinlerinin olup olmadığına bakıyor.

Öte yandan kentte nöbetçi fırınlar tarafından halkın ekmek ihtiyacı karşılanırken, sokak hayvanlarına ise bazı belediyeler ve gönüllü vatandaşlar tarafından besleme yapılıyor.

Giresun

Giresun'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent genelinde meydanlar, caddeler ve sokaklarda sessizlik hüküm sürerken, polis ekipleri, alınan tedbir kararları doğrultusunda belirli noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Rize

Rize'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Şehrin en yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı ile park ve sahiller de boş kaldı.

Boşalan sokaklar, sokak hayvanları ve kuşlara kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan çay üreticileri, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, çay bahçesi ile ikamet adresi arasında seyahat edebilmelerini mümkün kılan kararına istinaden, bahçelerine giderek hasatlarını sürdürdü.

Üreticiler daha sonra hasat ettikleri çayı, alım yerlerinde satıyor.

Artvin

Artvin'de de kısıtlama dolayısıyla pandemi sürecindeki en sessiz günlerden biri yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına soğuk ve yağmurlu havada eklenince başta kentin en hareketli yerlerinden Şehit Dursun Acar, İnönü, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet caddeleri ile Ata Park ve Kültür Sokak başta olmak üzere tüm cadde ve sokakları adeta sessizliğe büründü.

Cadde, sokak ve meydanlarda polis, bekçi ve belediye ekiplerinin haricinde kimse bulunmuyor.

Öte yandan polis ekipleri il genelinde 23 noktada toplam 491 personelle, sokağa çıkma yasağına uyulması için denetimlerini sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim.

Kentin en işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer meydanı ve Fatih Parkı, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Kentte araç ve yaya trafiği gözlenmiyor.

Öte yandan kentte polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürürken, genelge doğrultusunda nöbetçi iş yerleri vatandaşlara hizmet sunuyor.

Bayburt

Bayburt'ta Hükumet Meydanı ile işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Öte yandan kentte nöbetçi fırınlar tarafından halkın ekmek ihtiyacı karşılanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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