Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle Atakum sahilinde denizde yoğun dalgalar oluştu.

SAMSUN (AA) - Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle Atakum sahilinde denizde yoğun dalgalar oluştu.

Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar düştüğü kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte de yer yer aksamalar yaşandı.

Yoğunluğu ile bilinen Atakum sahilinde bandında denizde yoğun dalgalar oluştu.

Yetkililer, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

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AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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