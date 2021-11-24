Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

SAMSUN (AA) - Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle Atakum sahilinde denizde yoğun dalgalar oluştu.

Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar düştüğü kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte de yer yer aksamalar yaşandı.

Yoğunluğu ile bilinen Atakum sahilinde bandında denizde yoğun dalgalar oluştu.

Yetkililer, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.