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Samsun ve Ordu için sağanak uyarısı yapıldı

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Samsun ve Ordu için sağanak uyarısı yapıldı

Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğleden sonra iç kesimler başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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