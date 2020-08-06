Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi
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Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 6 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi
06.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:10

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 6 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Kent Meydanı ve Uzunsokak'ta yapılan denetimlere katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Vali Ustaoğlu, gazetecilere, ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da denetimlerin yoğun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

İl genelinde toplam 265 ekip, 1125 personelle tüm iş kollarını kapsayan denetimler yapıldığını belirten Ustaoğlu, "Bu denetimlerde amacımız farkındalık oluşturmak, vatandaşımızı uyarmak. Maske, mesafe ve dezenfekte, bunlar zor şeyler değil. Uyarsak, el birliğiyle bu pandemiyle mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da denetimlerin her noktada yapıldığını ifade ederek, "Bu bir günlük denetim değil. Bundan sonra da denetimler devam edecek. Maske, bu pandemiden korunmanın en önemli yoludur. İnşallah bugün başlatılan bu farkındalık, salgının daha fazla yayılmasının önüne geçme noktasında başarılı olacak." diye konuştu.

Bayburt

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de katıldığı uygulamada, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Epcim, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Denetimlerde İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan da yer aldı.

İl genelindeki denetimlerde 20 ekip ve 78 personelin görev aldığı öğrenildi.

Giresun

Giresun'da yapılan denetimlerde Vali Enver Ünlü, Atatürk Meydanı ve Gazi Caddesi'ndeki iş yerlerinde vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi.

Vali Ünlü, iş yeri sahipleriyle sohbet ederek, sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanımı konularında uyarılarda bulundu.

Denetimlere, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal da katıldı.

Ordu

Ordu'da da pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğu denetleyen ekipler, vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

İlçe kaymakamlarının yanı sıra bazı belediye başkanları ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şube müdürlerinin de yer aldığı denetimlerde, vatandaşlara maske dağıtıldı.

Artvin

Artvin'de alışveriş merkezi, lokanta, market, kafeterya, iş yerleri, taksi ve toplu taşıma araçları ile kent meydanları gibi toplu kullanımın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde, kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlere katılan Vali Yılmaz Doruk, İnönü Caddesi'ndeki iş yerleri, taksi durağı ve bir alışveriş merkezini gezerek, iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Doruk, salgınla mücadelede kurallara uymanın hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, her vatandaşın kendi önlemini alması gerektiğini kaydetti.

Doruk, "Bugün bu denetimlerle bir farkındalık oluşturduk. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek." dedi.

Vali Doruk'a denetimler esnasında İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen eşik etti.

İl genelinde sürdürülen denetimlerde 57 ekip ve 268 personelin görev aldığı öğrenildi.

Rize

Rize'de, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin'in de katıldığı denetimlerde, kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeciler, çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Çeber, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Vali Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal hareketliliğin biraz arttığını gördüklerini belirterek, "Vaka sayılarımızda biraz artış var. Bunun birçok nedeni var. Hasta sayımız arttı ama genel durum iyi." ifadelerini kullandı.

Kontrollü sosyal hayat aşamasında da dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Çeber, şöyle devam etti:

"Düğünlerimiz olsun diyoruz ama kontrollü sosyal hayata uygun olsun diyoruz. Rize'de de vatandaşlarımız genellikle kurallara uydu, uymayanlardan ise rahatsız oldu. Uymayan bir kesimimiz var. Kurallara uyulmasını istiyoruz. Hiçbir iş yerinin kapatılmasını istemiyoruz. 220 civarındaki sayımız biraz yukarı çıktı. Daha fazla artmaması için herkesin dikkat etmesi lazım. Bütün restoranlar metrekareye göre alanını ve alacağı müşteri sayısını bize bildirecek. Masalar ona göre yeniden dizayn edilecek. Kurallara uyulduğunu gördüğümüzde 'Bu iş yerinde Kovid-19 kurallarına hassasiyetle uyulmaktadır' diye barkodlar vereceğiz. Uymadığı zaman o barkodu geri alacağız."

Çeber, bir gazetecinin, "Bazı işletmelerde Kovid-19 vakasına rastlandığı iddiası var." sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bu iddialar bize geldi. Buna benzer iddialar da geldi. Sosyal medyada vaka sayılarının 750'lerde olduğu yazılıyor. Bu doğru değil. Bazı apartmanların karantinaya alındığı söylenmiş. Bu da doğru değil. Vaka sayılarımızın arttığı doğru. Hastalığın ciddiyeti doğru. Gerekli uyarılar yapıldı. Hiçbirimizin amacı mekan kapatmak veya insanların ekonomisine zarar vermek değil. Ama gerektiğinde tereddütsüz bunu yapacağımız ifade edildi."

Denetimlerde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA

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