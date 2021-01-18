Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

18.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:59

Kar yağışı Kent merkezinde karla kaplı bölgeler Seyir halindeki araçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı

Kent merkezinde karla kaplı bölgeler

Seyir halindeki araçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 76 köy ve 119 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de şehir merkezinde bulunan caddelerde kar temizleme çalışması yürütüyor.

"Beyaz örtü"yle kaplanan yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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