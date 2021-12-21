Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına etkili olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına etkili olacak

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına etkili olacak
AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kastamonu-Sinop kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, zamanla Doğu Karadeniz genelinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title