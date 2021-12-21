Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kastamonu-Sinop kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, zamanla Doğu Karadeniz genelinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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