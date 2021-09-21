Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri