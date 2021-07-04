Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz açıklarında öğle saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz açıklarında öğle saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz açıklarında öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun