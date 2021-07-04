Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Orta ve Doğu Karadeniz açıklarında öğle saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz açıklarında öğle saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz açıklarında öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)
Meteoroloji'nden İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı
Meteoroloji'nden İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Cristiano Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 11:03:05. #1.15#

title