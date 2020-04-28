Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ve Kunduracılar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bazı iş yerleri önünde ise vatandaşlar sosyal mesafeye azami ölçüde dikkat ederek bekledi.

Yoğunluk oluşmaması için trafiğe kapatılan alanlarda önlem alan polis ekipleri, zaman zaman vatandaşları anonslarla tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanlarındaki sakinlik sürüyor. Kentte banka şubeleri ile iş yerlerinin bulunduğu caddelerde ise kısmen insan hareketliliği yaşanıyor.

Giresun'da insanların toplanıp vakit geçirdiği alanların başında gelen Atatürk Meydanı'nda alınan önlemlerin de etkisiyle sakinlik yaşanıyor. Kentin en işlek noktası olan Gazi Caddesi'nde kısmen de olsa insan hareketliliği dikkat çekiyor.

Rize'de havanın güneşli olmasına rağmen büyük oranda çağrılara uyan vatandaşlar, günü evde geçirmeyi tercih etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı sessiz günlerinden birini yaşarken bölgede polis ekipleri sürekli bekliyor.

Araç trafiğine kapalı bulunan Osman Karavin Caddesi'nde yaya sayısı yok denecek kadar azaldı. Zaruri haller dışında araç ve yaya trafiğine kapatılan Atatürk ve Cumhuriyet Caddesi'nde de sessizlik hakim.

Kaynak: AA