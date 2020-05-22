Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına kısmen uyuyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de
22.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:50

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına kısmen uyuyor.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Atatürk Alanı'nın yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde az da olsa hareketlilik yaşandı.

Polis ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile maske kullanma zorunluluğu getirilen cadde ve sokaklardaki kontrollerini sürdürüyor, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi mağazalar ile marketlerde de yoğunluk gözlendi. Görevliler, sosyal mesafe konusunda uyararak belirli sayıda müşteriyi içeriye alıyor.

Büyükşehir Belediye ekiplerinin peyzaj çalışmaları, Atatürk Alanı ve çevresinde devam ediyor.

Ordu

Ordu'da hava sıcaklığının da düşmesiyle önceki günlere nazaran hareketlilik azaldı.

Demokrasi ve Köprübaşı meydanları sakinliğini korurken şehrin işlek noktalarından Süleyman Felek Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Maske kullanımına özen gösterilen caddedeki banka şubelerinin önlerinde sosyal mesafe kuralına uyularak sıra bekleniyor.

Polis ve bekçiler de vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında uyarıyor.

Giresun

Giresun'da Atatürk Meydanı'nda alınan önlemlerin de etkisiyle sakinlik yaşanıyor. Gazi Caddesi ile kentin diğer caddelerinde ise hareketlilik gözlendi.

Polis ekipleri cadde girişlerinde sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda bulunuyor.

Rize

Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda yarından itibaren başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yaya ve araç trafiğinde artış gözlendi.

İl genelinde sokakta maske takmanın zorunlu olduğu kentte vatandaşlar, büyük oranda maske kullanımına özen gösteriyor.

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki semt pazarına gelenlerin ateşini ölçüyor. Ayrıca, pazarın giriş ve çıkış noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi.

Artvin

Artvin'deki cadde ve sokaklarda yarın başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle market, manav ve kuaför önlerindeki yoğunluk göze çarparken vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettiği gözlendi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde araç ve yaya trafiği açısından kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Maske takma zorunluluğu getirilen kentte polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

Bayburt

Bayburt'ta kurum ve iş yerlerinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde haftanın son günü olması ve bayram alışverişi nedeniyle yaya ve araç yoğunluğu gözlendi.

Kentin ara caddeleri ve sokaklarında ise sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklardaki polis ile bekçiler, vatandaşları evde kalmaları, maske kullanmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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