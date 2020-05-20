Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına kısmen uyulduğu görüldü.

Orta ve Doğu Karadeniz'de
20.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:04

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına kısmen uyulduğu görüldü.

Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı'nın yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde az da olsa hareketlilik yaşandı.

Şehrin bazı cadde ve sokaklarında uygulamaya konulan maske kullanma zorunluluğunu denetleyen polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarı yaptı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri Atatürk Alanı, Meydan Parkı ve mahallelerde çevre düzenlemesi, yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da ise Demokrasi ve Köprübaşı meydanların sakin. Şehrin işlek noktalarından Süleyman Felek Caddesi'nde ise kısmen insan hareketliliği görüldü.

Vatandaşların maske kullanımına özen gösterdiği kentte, banka şubeleri önlerinde sosyal mesafe kuralları kapsamında sıra bekleniyor.

Giresun'da halkın yoğun olarak kullandığı Atatürk Meydanı, alınan önlemlerin etkisiyle sakinliğini korurken Gazi Caddesinde insan hareketliliği mevcut.

Artvin'in işlek yerlerinden İnönü, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddelerinde kısmen hareketlilik görüldü.

Atapark, Kültür Sokağı gibi alanlarda da eskiye oranla hareketlilik yaşandı.

Belediye hoparlöründen de belli aralıklarla evde kalınması yönünde anonslar yapılıyor.

Vatandaşların tamamına yakınının maske takarak sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlendi.

Gümüşhane'de Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sakinlik gözlemleniyor. Çok sayıda fırın, market ve iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi ile 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda ise akşam saatlerine doğru araç ve yaya trafiği gözlemleniyor.

İl genelinde sokakta maske takmanın zorunlu olduğu kentte, vatandaşlar büyük oranda maske kullanımına özen gösteriyor.

Bayburt'un işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde bayram alışverişi nedeniyle önceki günlere göre araç ve insan yoğunluğu oluştuğu gözlendi. Hükümet Meydanı ve tarihi Saat Kulesi çevresinde sakinlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklardaki polis ile bekçiler, Kovid-19 tedbirlerine uyulması yönünde uyarılar yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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