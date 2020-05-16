Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor
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Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de
16.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:50

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuyor.

Her yıl bu mevsimde yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Trabzon'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Atatürk Alanı ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı sakin günlerini yaşıyor.

Şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddeleri ile Uzun Sokak'ta kısmen hareketlilik görülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sakinliği fırsata çevirerek Atatürk Alanı, Meydan Parkı ve mahallelerde çevre düzenlemesi, yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanlarında sakinlik yaşanıyor. Kentin en işlek caddelerinden Süleyman Felek Caddesi'nde ise az sayıda insan hareketliliği gözlendi.

Giresun'da hafta sonu vatandaşların köylere gitmeyi tercih etmeleri dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda geçmiş günlere oranla sakinlik gözlendi. Gazi Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Rize'de, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda önceki günlere oranla hareketlilik azaldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim.

Öte yandan bugün itibarıyla vatandaşların maskesiz sokağa çıkmamaları yönünde uygulama başlatıldı. Polis ve zabıta ekipleri, şehrin işlek cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürüyor.

Artvin'de de İnönü, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddeleri ve bazı sokaklarda insan hareketliliği önceki günlere oranla daha da düştü.

Kentte vatandaşların hafta sonu zaman geçirdiği Kafkasör Yaylası ve Çoruh Park Sosyal Yaşam Alanı'nda da uygulanan tedbirler dahilinde sakin bir gün yaşanıyor. Polis ekipleri, vatandaşları maskesiz dolaşmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz ediyor.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sessizlik hakim.

Vatandaşların yoğunlukla maske kullandığı gözlemlenen kentte, Gümüşhane Belediyesi zabıta ekipleri de Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlere ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Bayburt'ta Cumhuriyet Caddesi, Hükümet Meydanı, tarihi Saat Kulesi ve çevresi ile kentteki sokaklar sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda görevli olan polis ve bekçiler, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ana caddelerdeki kaldırımların şerit çekilerek tek yöne düşürüldüğü kentte, sokağa çıkan az sayıdaki vatandaşın da maske kullandığı gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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