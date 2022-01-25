Yeniçağa'da karla mücadele çalışması sürüyor
AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
ORTA, ÇANKIRI (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
İlçede yaklaşık 9 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti.
Yeniçağa Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yürütüyor.
Çalışmalara, greyder, 4 kamyon, 6 kepçe ve 21 personelle destek veriliyor.