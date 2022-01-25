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Yeniçağa'da karla mücadele çalışması sürüyor

Yeniçağa'da karla mücadele çalışması sürüyor
AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

ORTA, ÇANKIRI (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

İlçede yaklaşık 9 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti.

Yeniçağa Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yürütüyor.

Çalışmalara, greyder, 4 kamyon, 6 kepçe ve 21 personelle destek veriliyor.

Yeniçağa'da karla mücadele çalışması sürüyor

Yeniçağa'da karla mücadele çalışması sürüyor

Yeniçağa'da karla mücadele çalışması sürüyor

Yeniçağa'da karla mücadele çalışması sürüyor

AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

Doğu Karadeniz, Turizm, Orta, kar, Güncel, Haber

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