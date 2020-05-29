Orta ve Doğu Karadeniz'de 15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıktı
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Orta ve Doğu Karadeniz'de 15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıktı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle üçüncü kez dışarı çıkmanın keyfini yaşadı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de 15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıktı
29.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:09

Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle üçüncü kez dışarı çıkmanın keyfini yaşadı.

Trabzon'da çocuklar ve gençler, bir haftalık aranın ardından dışarı çıktı. Arkadaşları ile bir araya gelen gençlerin Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak'ta gezdikleri ve sohbet ettikleri görüldü. Bazı çocuklar aileleri ile alışveriş yaparken bazıları da parklarda oynadı.

Ordu'da sahil kenarını tercih eden çocuk ve gençler, dışarıda olmanın keyfini çıkardı. Büyük bir bölümü sohbet ederek yürüyüş yapan gençler, hatıra fotoğrafı da çekildi. Bazı gençler deniz kıyısında oturup manzarayı seyretti, bazıları da bisiklet sürüp patenle kayarak gönüllerince eğlendi.

Giresun'da da 15-20 yaş grubundakiler kentin bazı caddelerinde bir araya geldi. Arkadaş grupları oluşturan gençler, sokaklarda sohbet ederek vakit geçirdi. Gençlerden bazıları da arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yaptı.

Rize'de gençler, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Kentte gençler, arkadaşlarıyla buluşarak 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde gezerek vakit geçirdi.

Gümüşhane'de ise 15-20 yaş grubundakiler kentin işlek noktası Atatürk Caddesi ve Harşit Çayı kenarında yürüdü. Gençlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

Bayburt'ta da dışarı çıkan gençler, Çoruh Nehri etrafındaki yürüyüş alanlarında arkadaşlarıyla buluştu. Bir haftanın ardından tekrar dışarıda buluşan gençler, yoğun olarak parklarda zaman geçirerek bisiklet sürdü.

Artvin'de ise özellikle Çoruh Nehri kenarlarını tercih eden gençler, burada arkadaşlarıyla sohbet ederek zaman geçirdi. Bazı gençler okul bahçelerinde basketbol oynadı, bazıları da Yeni Mahalle'deki yürüyüş yolunda bisiklete binerek dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Gençlerin büyük oranda maske kullanarak sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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