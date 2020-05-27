Orta ve Doğu Karadeniz'de 14 yaş altı çocuklar bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıktı
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Orta ve Doğu Karadeniz'de 14 yaş altı çocuklar bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıktı

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokakları doldurdu.

Orta ve Doğu Karadeniz'de 14 yaş altı çocuklar bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıktı
27.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:22

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokakları doldurdu.

Trabzon'da bir hafta aranın ardından dışarı çıkan çocuklar, şehrin en işlek caddelerinde vakit geçirdi. Mağazalara ve paket servis yapan iş yerlerine giden çocuklar, buralarda alışveriş yaptı. Atatürk Alanı'nı oyun parkına çeviren çocuklar paten kaydı, bisiklete bindi.

Bazı çocuklar ise dışarı birlikte çıktıkları aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı. Ebeveynlerin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olduğu gözlendi. Sokak hayvanlarıyla da vakit geçiren çocukların, fotoğraf çektirdiği görüldü.

Polis ekipleri ise aileler ile çocuklara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

10 yaşındaki Yaşar Kerem Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "2 haftadır çarşamba günleri arkadaşlarımızla dışarı çıkıp oyun oynuyoruz. Evde arkadaşlarımı özledim. Tek başıma bir şey yapamıyordum. Dışarı çıkınca bisiklet sürerek arkadaşlarımla vakit geçiriyorum." dedi.

9 yaşındaki Alparslan Karlıdağ da kitap okuyarak vakit geçirdiğini anlatarak, "Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Ama şimdi dışarıya çıktım, mutluyum." ifadesini kullandı.

Ordu

Ordu'da da çocuklar, sıcak havanın da etkisiyle sahil kenarını tercih etti. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, deniz kıyısında kumsalda oyunlar oynadı, bazı çocukların ise top oynadığı, bisiklet sürdüğü ve paten kayarak gönüllerince eğlendiği gözlendi.

Oğluyla sahilde vakit geçiren Mehmet Ali Beşli, evlerde sıkılan çocukların dışarı çıktıklarında çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Giresun

Giresun'da 14 yaş ve altı çocuklar, bir haftanın ardından kendilerine tanınan serbestlikle aileleriyle Atatürk Meydanı, Gençlik Merkezi ve 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde vakit geçirdi.

Buradaki oyun alanlarında güneşli havanın da tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi.

Bazı çocuklar da ebeveynleriyle bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Rize

Rize'de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıkıp gönüllerince eğlendi.

Çocuklar aileleriyle 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda vakit geçirdi. Bazı çocuklar ise parklarda oyun oynayarak zamanlarını değerlendirmeye çalıştı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de aileleriyle kent merkezindeki oyun parklarına gelen çocuklar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Bisiklet sürüp arkadaşlarıyla oyun oynayan çocukların mutluluğu objektiflere yansıdı. Bazı çocuklar da gezinti yaparak kendilerine tanınan zamanı değerlendirmeye çalıştı.

Bayburt

Bayburt'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlama süresince üçüncü kez dışarı çıkan çocuklar, yeşil alanlarda gezerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Aileleriyle tedbirlere uyarak evlerinden ayrılan çocuklar, Çoruh Nehri çevresindeki alanlarda arkadaşlarıyla buluşup, bisiklet sürerek zamanlarını değerlendirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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