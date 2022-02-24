Orta ve Doğu Avrupa'da birleşme ve satın alımlarda son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması Mazars, Mergermarket iş birliğiyle Orta ve Doğu Avrupa Yatırımları: Birleşme ve Satın Alma Faaliyetleri Raporu 2021/2022'yi yayımladı. Rapor, birleşme ve satın alma faaliyetlerine genel bir çerçeve sunarken 2022'deki fırsatlara ve risklere değindi. Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki birleşme ve satın alma anlaşma değerinin (67,5 milyar Euro ) beş yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Raporda birleşme ve satın alma faaliyetlerinin Covid-19'un, dünyada yükselen enflasyonun ve değişken enerji piyasalarının etkilerini bir kenara bırakarak 2022 yılında pozitif seyrini koruyacağı belirtildi.

Mazars Denge Finansal Danışmanlık Ortağı Gökçen Müftüoğlu Çapa "Mazars ve Mergermarket iş birliğiyle hazırlanan rapor, Orta ve Doğu Avrupa için alıcı ve satıcılar açısından geniş bir çerçeve sunarken aynı zamanda fırsatlar ve riskler açısından da bir yol haritası sunuyor. IMF'e göre 2022'de Doğu Avrupa'nın GSYİH'si yüzde 3.8 büyüyecek, bu durum birleşme ve satın alma işlemleri yeni fırsatlar yaratacak. 2021 yılında son 5 yılın en yüksek anlaşma değerine ulaşılmış olması raporda vurgulanıyor. Bu durum dünyada ve Türkiye'de de mevcut; S&P'nin verilerine göre dünyada 4,6 trilyon dolarlık işlem hacmi gerçekleşti, Rekabet Kurumu'nun verilerine göreyse birleşme ve satın almalarda Türkiye'de 2021 yılında 42 milyar 568 milyon TL'lik bir işlem hacmi gerçekleşti. Bu yatırımların kaynağının yüzde 81'ini yabancı yatırımcı oluşturuyor, Türkiye yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi" sözleriyle yorumladı.

BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR 2021'DE TAVAN YAPTI

Birleşme ve satın alma faaliyetleri 2021 yılında hem hacim olarak hem de anlaşma sayısı olarak arttı. Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki birleşme ve satın alma anlaşmalarının sayısı 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 artış göstererek 889'a ulaştı. Toplam anlaşma değeri 67,5 milyar Euro oldu, bu rakam 2020'ye kıyasla yüzde 41'lik bir artış olduğu belirtildi.

Mazars Orta ve Doğu Avrupa Finansal Danışmanlık Yöneticisi Michel Kiviatkowski, raporu "Raporumuz, şirketlerin cazip büyüme fırsatlarını değerlendirerek zorlukları birer birer aştığını gösteriyor. Orta ve Doğru Avrupa'da artan orta gelirli tüketici sınıfı ve büyük doğal kaynaklarla çeşitlendirilmiş bir ekonomi var. Bu özellikler, pandeminin sebep olduğu aksaklıkları kolayca atlatmaya ve şirketlerin tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiği bu dönemde şirketlere yatırım ve büyüme alanı sağlıyor." diye yorumladı.

Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nin uluslararası yatırımcılar için cazip ve birçok fırsat sunan bir bölge olduğu belirtildi. Dünyada uluslararası birleşme ve satın alma işlemlerinin hem hacminde hem de değerinde kayda değer artışlar olduğu, bununla beraber açıklanan yeni işlemlerin en yüksek anlaşma değeri olduğu vurgulandı.

Birleşme ve satın almalara ek olarak güçlü olan bir diğer alanınsa özel sermaye faaliyetleri olduğu bildirildi. Hem yerel hem de uluslararası piyasalardaki rekor finansal rezervlerle beslenen özel sermaye alımlarının toplam değeri yüzde 63 artarak 10,4 milyar Euro'ya ulaşırken bu rakam 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak raporlandı. Özel sermaye hacminin hızlı bir şekilde yükseldiği ve bir önceki yıldaki yüzde 46 arttığı belirtildi.

Özel sermaye faaliyetlerinde görülen bu canlanmanın önemli sebeplerinden birinin ABD merkezli fonların öne çıkması olduğu belirtildi. ABD'nin bu konuda ilk dörtte olduğu söylendi. Avusturyalı ticari gayrimenkul uzmanı CA Immobilien Anlagen AG'nin yüzde 71,76 hissesinin Starwood Capital Group tarafından 4,3 milyar Euro karşılığında satın alınarak 2021'in en büyük özel sermaye anlaşmasının gerçekleştirilmiş olması örnek olarak gösterildi.

BİRLEŞME VE SATIN ALMADA 4 ÜLKE ÖNE ÇIKIYOR

2021 yılında birleşme ve satın alma hacmi bakımından en yüksek seviyedeki dört ülkenin; Polonya (toplam 192 anlaşma), Rusya (146), Avusturya (119) ve Çek Cumhuriyeti (86) olduğu raporlandı. Birleşme ve satın almalarda öne çıkan bu dört ülke, 2020 yılında da hacim listesinin tepesinde yer almıştı. Toplam anlaşma değerine açısından Rusya, 2020'ye göre yüzde 15 artışla 20,4 milyar Euro'luk hacimle ilk sıraya yükseldi. Çek Cumhuriyeti, büyük ölçüde tek bir teknoloji anlaşmasının gücüne bağlı kalarak, toplam anlaşma değerini yıllık yaklaşık dört kat arttırdı ve 10,3 milyar Euro'ya ulaştı.

TEKNOLOJİNİN YILDIZI

2021'de Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde birleşme ve satın alma faaliyetlerinin büyük bir kısmının teknoloji sektörüne ait olduğu belirtildi. Sektör, değerini neredeyse dört kat artırarak 10,1 milyar Euro'ya ulaştı ve hacmini yüzde 86 artırarak olağanüstü bir performans sergiledi. Hızlanan dijitalleşme eğiliminin yanı sıra Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak komşu coğrafyalardan bilgi teknolojileri alımları yapılmasına yönelik talepteki büyüme de faaliyetleri arttırdı.

ORTA VE DOĞU AVRUPA BÖLGESİ, BATI AVRUPA'NIN ÖNÜNDE

Orta ve Doğu Avrupa'da değerlemeler yükseldi, Mergermarket'ın verilerine göre, Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki tüm sektörlerde ortalama değerleme çarpanının 2020-21 döneminde 11x olduğu vurgulandı. Orta ve Doğu Avrupa bölgesi, 9.69x çarpanına sahip olan Batı Avrupa'nın önüne geçti. Bu pozitif değerleme ikliminin dezavantajlarından birinin özellikle aile şirketleri piyasaya sürüldüğünde, satıcılar açısından gerçekçi olmayan beklentiler ortaya çıkarması olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi