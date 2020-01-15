Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
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Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

15.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:38
Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

, Orta ve için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği aktarıldı.

Rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde eserek (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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