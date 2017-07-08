Orta Su Trol Balık Avcılığının Yasaklanması' Talebi

Ordulu balıkçılar, 'orta su trol balık avcılığının yasaklanması' talebinde bulundular.



Karadeniz'de orta su balık ağcılığının kesinlikle yasak olması gerektiğini belirten balıkçı Mustafa Mollaoğlu, "Bu avı yapan kişiler hamsi, kalkan, barbun avını yapıyorlar. Gariban tekneleri olan balıkçılara ise bu dönemde misine ağını bile yasak. Orta su trol balık avcılığının biran önce yasaklanması gerekiyor. Bunlar her türlü bağlı tutuyorlar ve küçük balıkları bile bırakmıyorlar. Büyüyen balıkların yemleri olan balıkları bile tutmaları denizlere ciddi derecede zarar vermektedir. Örnek vermek gerekirse bilinçsizce avcılıklarına, coboka balığını tutmaları diğer balıkların aç kalmasını sağlar. Çünkü balıklar bu tür balıkları yiyerek besleniyorlar. Eğer tutulmaya devam ederse yeni balık sezonunda maalesef birçok çeşit balık olmayacak. Biz tekne balıkçıları da büyük sıkıntıya gireceğiz. Bakanlığımızdan sesimizi duymasını talep ediyoruz. Bu tür avcılık yapmasınlar demiyoruz ama belli bölgelerde bu tür avcılığı yapsınlar. Tüm Karadeniz'de yapılırsa biz av sezonunda ne tutacağız" diye konuştu. - ORDU