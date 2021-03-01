Orta Riskli iller grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubundadır?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Peki, Orta Riskli iller grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor? İstanbul düşük riskli mi, orta riskli mi, yüksek riskli mi?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki, Orta Riskli iller risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor? İstanbul düşük riskli mi, orta riskli mi, yüksek riskli mi yoksa çok yüksek riskli mi? İşte detaylar haberimizde…

ORTA RİSKLİ İLLER GRUBUNDA OLAN ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

KIRMIZI, TURUNCU, SARI, MAVİ RENKLER HANGİ ANLAMA GELİYOR?

DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER : Mavi renkli

ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER : Sarı renkli

YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Turuncu renkli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Kırmızı renkli

Riskin düşük olduğu illerden çok yüksek riskli olduğu illere göre Normalleşme Takviminin uygulanacağı anlamına geliyor.

İSTANBUL HANGİ RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR?

Paylaşılan risk grubu haritasına göre İstanbul turuncu renktedir. Yani İstanbul Yüksek Riskli grupta (Turuncu renk) yer almaktadır.

İSTANBUL : Yüksek riskli (Turuncu)

ANKARA : Orta riskli (Sarı)

İZMİR : Yüksek riskli (Turuncu)

TÜRKİYE RİSK HARİTASI NEDİR?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL