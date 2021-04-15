Orta risk grubundaki Uşak'ta cadde ve sokaklarda kısmi yoğunluk gözlendi
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Orta risk grubundaki Uşak'ta cadde ve sokaklarda kısmi yoğunluk gözlendi

Orta risk grubundaki Uşak'ta cadde ve sokaklarda kısmi yoğunluk gözlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca açıklanan illere göre Kovid-19 vaka haritasında orta risk grubunda yer alan Uşak'ta vatandaşlar bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan illere göre Kovid-19 vaka haritasında orta risk grubunda yer alan Uşak'ta vatandaşlar bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanında insan hareketliliğinin zaman zaman arttığı, Tiritoğlu Parkı ve Atapark bölgelerinde de bazı vatandaşların bir araya gelerek oturdukları gözlemlendi.

Vatandaşların genel olarak maske kuralına uyduğu, sosyal mesafe ihlallerine devriye görevi yapan polis ve bekçi ekiplerinin müdahalede bulunduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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