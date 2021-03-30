Orta risk grubunda yer alan iller hangileri?

İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelde Orta risk grubunda yer alan iller hangileri olduğu belirtildi. İşte, Orta risk grubunda yer alan iller!

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede Orta risk grubunda yer alan illerle ilgili detaylar da yer aldı.

ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER HANGİLERİ

Buna göre; yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)