Orta refüjler temizlenip ağaçlandırılıyor

100 Karayolu üzerindeki orta refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

100 Karayolu üzerindeki orta refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından D-100 Karayolu güzergahı üzerinde bulunan orta refüjler yabani otlardan temizlenerek, peyzaj düzenlemesi ve ağaç dikimine başlandı. D-100 Karayolunun yanı sıra Bahçeşehir bağlantı yolu başta olmak üzere şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren müdürlüğe bağlı ekipler, Düzce'nin güzelleşmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kültür Merkezi, D-655 Karayolu, Erguvan Tesisleri bölgesi genelinde temizleme, peyzaj, çiçek ve ağaç dikim çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çevre düzenleme çalışmaları da devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı