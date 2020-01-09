Orta refüje çarpan TIR yolu kapattı, trafik durdu
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Orta refüje çarpan TIR yolu kapattı, trafik durdu

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan TIR yolu trafiğe kapattı.

09.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:16
Orta refüje çarpan TIR yolu kapattı, trafik durdu

'nın ilçesinde kontrolden çıkan TIR yolu trafiğe kapattı.


Kaza, öğleden sonra Bursa-Ankara yolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. 34 GM 6792 plakalı TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetine kaybederek orta refüje çarparak durabildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaparken, olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, trafik ekipleri tarafından yol güvenliği alınarak araçlar çevre yoluna yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe tekrar açıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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