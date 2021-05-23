Orta refüje çarpan otomobil yanarak küle döndü
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Orta refüje çarpan otomobil yanarak küle döndü

Orta refüje çarpan otomobil yanarak küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula İlçesinde orta refüje çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Kula İlçesinde orta refüje çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 45 K 2254 plakalı otomobil orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alev yanmaya başladı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobildeki yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kaza yapan sürücünün otomobili bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre kapalı kaldı. Yanan otomobilin yoldan kaldırılması ile karayolunda trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Orta refüje çarpan otomobil yanarak küle döndü
Orta refüje çarpan otomobil yanarak küle döndü
Orta refüje çarpan otomobil yanarak küle döndü
Orta refüje çarpan otomobil yanarak küle döndü
Orta refüje çarpan otomobil yanarak küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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