Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı.

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilvadi Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AFU 667 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsü Coşkun Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak durabildi. Kazada sürücü Coşkun Y.'nin yanı sıra araçta bulunan arkadaşı Cem K. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA