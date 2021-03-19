Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı
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Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı

19.03.2021 04:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 05:27

Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orta refüjde yatarken fark edilen vatandaşın, evsiz ve süpürge ustası olduğu ortaya çıktı.

Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orta refüjde yatarken fark edilen vatandaşın, evsiz ve süpürge ustası olduğu ortaya çıktı.

Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri otogar kavşağı mevkiinde bir kişinin orta refüjde yattığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Evi olmadığı ve süpürge ustası olduğu söylenen adamın, soğuk havaya rağmen yaşamını sokakta sürdürdüğü öğrenildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin yardımıyla yattığı yerden kaldırılan vatandaş, barınabileceği sıcak bir ortama yerleştirildi.

Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı
Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı
Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı
Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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