Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı

Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orta refüjde yatarken fark edilen vatandaşın, evsiz ve süpürge ustası olduğu ortaya çıktı.

Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orta refüjde yatarken fark edilen vatandaşın, evsiz ve süpürge ustası olduğu ortaya çıktı.

Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri otogar kavşağı mevkiinde bir kişinin orta refüjde yattığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Evi olmadığı ve süpürge ustası olduğu söylenen adamın, soğuk havaya rağmen yaşamını sokakta sürdürdüğü öğrenildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin yardımıyla yattığı yerden kaldırılan vatandaş, barınabileceği sıcak bir ortama yerleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı