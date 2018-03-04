Orta Refüjde Sürüklenen Otomobil Sürücüsü Yara Almadı
Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 40 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 40 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam istikametinden Bafra istikametine seyir halinde olan Durmuş Düşkün idaresindeki 57 DV 154 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil su kanalında 40 metre sürüklendi. Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. - SAMSUN
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