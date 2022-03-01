Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı - Haberler

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Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde orta refüjde biten görüntüsü ile dikkat çeken yaya geçidi için çalışma başlatıldı.

RİZE (İHA) - Rize'nin Pazar ilçesinde orta refüjde biten görüntüsü ile dikkat çeken yaya geçidi için çalışma başlatıldı. Sonu orta refüjün çimlerinde son bulan yaya geçidi için çimlerin arasından yayalar için yürüyüş yolu açılmaya başlandı.

Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki görenleri hayrete düşüren yaya geçidi için Karayolları Rize İl Müdürlüğü harekete geçti. Başlangıcı kaldırıma, sonu ise sahil yolunun ortasındaki çimenliğe çıkan yaya geçidinin devamı için çimenlik alanda yayalar için yürüyüş yolu yapımına başlandı. Yaya geçidi geçtiğimiz günlerde basında haber konusu olmuştu. - RİZE

Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karadeniz Sahil Yolu, Rize, Yerel, Haberler

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