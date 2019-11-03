Orta Nokta Kısım #3 | Özgür Buzbaş & Erman Özgür & Nihat Kahveci - 2 Kasım 2019

Orta Nokta Kısım #3 | Özgür Buzbaş & Erman Özgür & Nihat Kahveci - 2 Kasım 2019

Süper Lig'de10. haftada oynanan Antalyaspor - Beşiktaş, Trabzonspor - Göztepe, Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir ve Galatasaray - Çaykur Rizespor maçlarını Özgür Buzbaş, Erman Özgür ve Nihat Kahveci; Orta Nokta'da değerlendirdi.

03.11.2019 00:27

Süper Lig'de10. haftada oynanan Antalyaspor - Beşiktaş, Trabzonspor - Göztepe, Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir ve Galatasaray - Çaykur Rizespor maçlarını Özgür Buzbaş, Erman Özgür ve Nihat Kahveci; Orta Nokta'da değerlendirdi.

Kaynak: Youtube
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