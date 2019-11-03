Orta Nokta Kısım #2 | Özgür Buzbaş & Erman Özgür & Nihat Kahveci - 2 Kasım 2019
Süper Lig'de10. haftada oynanan Antalyaspor - Beşiktaş, Trabzonspor - Göztepe, Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir ve Galatasaray - Çaykur Rizespor maçlarını Özgür Buzbaş, Erman Özgür ve Nihat Kahveci; Orta Nokta'da değerlendirdi.
03.11.2019 00:18
Süper Lig'de10. haftada oynanan Antalyaspor - Beşiktaş, Trabzonspor - Göztepe, Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir ve Galatasaray - Çaykur Rizespor maçlarını Özgür Buzbaş, Erman Özgür ve Nihat Kahveci; Orta Nokta'da değerlendirdi.
Kaynak: Youtube