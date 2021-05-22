Orta Karadeniz ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor
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Orta Karadeniz ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Orta Karadeniz ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

Orta Karadeniz ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Orta Karadeniz ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli, Tokat ve Amasya çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Çorum çevrelerinde kuvvetli, bu gece saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca bugün öğle saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Sivas çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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