Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri için sağanak uyarısı
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Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri için sağanak uyarısı

Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat), Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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