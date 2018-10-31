Orta Karadeniz'in Kan İhtiyacının Yüzde 85'ini Kızılay Karşıladı

SAMSUN (İHA) – Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, 2018 yılı ilk 10 ayı içerisinde toplam 53 bin 655 ünite kan bağışı kabul ettiklerini ifade ederek, sorumluluk sahasındaki sağlık kuruluşlarında tedavi gören insanların kan bileşeni ihtiyacının yüzde 85'inin Türk Kızılayı tarafından karşılandığını söyledi.

Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Programı" ile halkın kan temin etme noktasında yaşadığı sıkıntılara son vermek amaçlanıyor. Türk Kızılayı, Güvenli Kan Temini Programı'nı ülke genelinde 18 bölge kan merkezi ve 67 kan bağışı merkezi ile yürüterek hastanelerde tedavi gören hastaların kan bileşeni ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından ilk 10 ayda bağışlanan kan miktarı hakkında açıklama yapan Habib Demirel, "Türk Kızılayı'nın ülke genelindeki 18 bölge kan merkezinden bir tanesi olan Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinin sorumluluk sahasında Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illeri bulunmaktadır. Bölge kan merkezinin 2018 yılı 10 aylık kan bağışı kabul istatistiklerine bakıldığında Samsun Kan Bağışı Merkezince 53 bin 655 ünite kan bağışı toplanmıştır. Ordu Kan Bağışı Merkezince 17 bin 99 ünite ve Tokat Kan Bağışı Merkezince 13 bin 188 ünite olmak üzere 3 ilde toplam 83 bin 942 ünite kan bağışı kabul edilmiştir. Bölgenin sorumluluk sahasındaki illerde bulunan sağlık kuruluşlarında tedavi gören insanların kan bileşeni ihtiyacının yüzde 85'i Türk Kızılayı'nca karşılanmaktadır" dedi.

Kan bağışının önemine de değinen Demirel, şunları söyledi:

"Kan, kaynağı sadece insanda olan ve yapay olarak üretilemeyen bir maddedir. Kan ve kan ürünleri birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bölgemizde yıllık 120 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç olmaktadır. Sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için düzenli ve gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç vardır. Kan stoklarımızın her zaman ihtiyaca cevap verebilmesi için kan bağışlarının da düzenli bir şekilde ihtiyaç oranında yapılması gerekmektedir. Kan bağışında bulunmak ya da bilgi edinmek isteyen bireyler 168 Çağrı Merkezini (ücretsiz) arayarak veya 'www.kanver.org'yi ziyaret edip, 'kan bağışı noktaları' seçeneğine tıklayarak gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecektir. 18-65 yaş aralığında bulunan tüm vatandaşlarımızı kimlik belgeleri ile birlikte kan bağışında bulunarak hayatlar kurtarmaya davet ediyoruz." - SAMSUN