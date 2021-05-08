Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özcan Deniz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 20:02:42. #1.16#

title