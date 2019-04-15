Orta Karadeniz İçin Zirai Don Uyarısı
Orta Karadeniz için zirai don uyarısında bulunuldu.
Orta Karadeniz için zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balkanlar'dan gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının bölge genelinde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi.
Hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle iç kesimlerde zirai don, yüksek kesimlerde de kar yağışı beklendiği bildirildi.
Açıklamada, detaylı bilgi almak isteyenlerin en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurabileceği kaydedildi.
Kaynak: AA