Orta Karadeniz için sağanak uyarısı Orta Karadeniz için sağanak ve soğuk hava uyarısında bulunuldu.

Orta Karadeniz için sağanak ve soğuk hava uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın hava sıcaklıklarını bugün itibarıyla azaltacağı belirtildi. Bölge genelinin çok bulutlu olacağı ve etkili sağanak yağışların görüleceği aktarılan açıklamada sıcaklıkların kıyı kesimlerde 2 ila 4, iç kesimlerde de 4 ila 10 derece azalacağının tahmin edildiği bildirildi. Yağışlı havanın perşembe günü akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceği duyuruldu. Kaynak: AA