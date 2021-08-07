Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de yarın sabah ilk saatler itibarıyla kuvvetini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çorum, Amasya, Tokat ve Giresun çevrelerinde aralıklarla ve yerel olmak üzere kuvvetli, başta doğu ilçeleri olmak üzere Samsun çevreleri, Ordu ile Giresun'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım