Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın Samsun, Sinop, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde zamanla buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran