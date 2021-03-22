Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
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Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

22.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:07
Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın Samsun, Sinop, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde zamanla buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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