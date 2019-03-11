Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Orta Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetini artırarak yer yer saatte 80 kilometre hızla eseceği belirtildi.



Zaman zaman kuvvetli fırtınanın etkili olabileceği aktarılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının yarın akşam saatlerinde sona ermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca

zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA