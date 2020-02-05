Orta Karadeniz Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı Sinop'ta başladı

05.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:54

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen CityAir Projesi kapsamında Sinop'ta Karadeniz Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı başladı.

Kentte bir otelde üç gün sürecek çalıştaya, Sinop, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat ve Sivas'tan hava kalitesi yönetiminden sorumlu yetkililer katılıyor.



Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği tarafından da finanse edilen projeyle, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusunda, vatandaşların soluduğu havanın kalitesinin yükseltilerek kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedefliyor.



Projeyle, yerel yönetimlere ve illerde konuyla ilgili paydaşlara hava kalitesi yönetiminde emisyon envanteri oluşturma ve modelleme bileşenleriyle, konuyu vatandaşlara nasıl anlatmaları gerektiği yönünde bilgilendirmeler yapılıyor.



Artan farkındalık ve etkin mücadele ile uzun vadede hava kirliliğine ilişkin bilgi sahibi olma oranının önemli ölçüde artması bekleniyor.



Çalıştayın ilk gününde katılımcılara hava kalitesine ilişkin mevcut durum ve gelecekteki planlama detaylarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA