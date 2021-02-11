Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
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Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

11.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:34
Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Orta Karadeniz'de, İnebolu-Ordu ile Sinop-Bafra arasında yarın öğleyin kuvvetli fırtına bekleniyor.

Orta Karadeniz'de, İnebolu-Ordu ile Sinop-Bafra arasında yarın öğleyin kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğlen saatlerinden itibaren İnebolu-Ordu arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), Sinop-Bafra arasında 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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