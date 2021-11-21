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Orta Karadeniz'de vaka durumu

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Orta Karadeniz'de vaka durumu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı 6-12 Kasım insidans haritasına göre Samsun ve Ordu illerinde vaka oranları bir önceki haftaya göre çok az yükselirken, Amasya ve Sinop'ta ise düştü.

SAMSUN (İHA) - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı 6-12 Kasım insidans haritasına göre Samsun ve Ordu illerinde vaka oranları bir önceki haftaya göre çok az yükselirken, Amasya ve Sinop'ta ise düştü.

30 Ekim-5 Kasım tablosu 6-12 Kasım tablosuyla karşılaştırıldığında; Samsun'da vaka oranları yüz binde 339,58'den 340,84'e, Ordu'da yüz binde 487,92'den 499,87'e yükseldi. Sinop'ta yüz binde 358,03'den 347,87'e, Amasya'da 373,18'den 326,09'a düştü.

(İHA)

Orta Karadeniz'de vaka durumu

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

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