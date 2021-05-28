Orta Karadeniz'de nisan ayında ihracat arttı

Orta Karadeniz illeri Samsun, Tokat, Çorum, Amasya'da Nisan ayı ihracat rakamları bir önceki yıl aynı ayına göre arttı.

Orta Karadeniz illeri Samsun, Tokat, Çorum, Amasya'da Nisan ayı ihracat rakamları bir önceki yıl aynı ayına göre arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 Yılı Nisan Ayı Dış Ticaret İstatistikleri'nden yararlanılarak "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illeri Dış Ticaret istatistikleri, Nisan 2021" konusunda bir basın açıklaması yapıldı.

2021 yılı Nisan ayında Samsun'da ihracat 98,3 milyon dolar, Tokat'ta ihracat 2,4 milyon dolar, Çorum'da ihracat 415,2 milyon dolar, Amasya'da ihracat 12,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. 4 ilde ihracat rakamları bir önceki yılın aynı ayına göre arttı.

2021 yılı Nisan ayında Samsun'da ithalat 75,8 milyon dolar, Tokat'ta ithalat 0,7 milyon dolar, Çorum'da ithalat 26,1 milyon dolar, Amasya'da ithalat 3,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun ve Amasya'da ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre artarken, Çorum ve Tokat'ta ise azaldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı